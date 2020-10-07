Україна без меду: зміна клімату загрожує пасікам [ Редактировать ]
Українські пасічники підбили підсумки сезону. Кажуть - зібрали найгірший за 40 років урожай. Хоча до 2019 Україна входила у трійку лідерів з експорту меду у світі, а щорічні показники найчастіше зростали. Що сталося - дізнавалась Марія Кагал.
Леонід Іванович тримає пасіку вже майже 40 років. У його господарстві понад 20 вуликів та будиночок для апітерапії, тобто сну на вуликах. Цьогорічного врожаю, каже чоловік, зібрав по 60 кілограмів меду з кожної бджолиної сім'ї, хоча у кращі роки, бувало, отримував і по 75. Основна причина таких змін - погодні умови.
Леонід Шевченко, пасічник:
У нас як-то було - зима така сувора, а весна дружня, а зараз зима в нас практично на нулю була, а весна трошки тепліша і тоже такої дружньої не було.
Така зміна погоди для бджіл украй небезпечна. Це, пояснює пасічник, пов'язано з особливостями зимування комах.
Леонід Шевченко, пасічник:
Зимою вони збиваються в клуб і у клубі у цьому, вони їдять усередині клубу теплий мед.
Уже при п'яти градусах тепла бджоли розформовують свій клубок і розповзаються. Коли ж іще більше потеплішає - вирушають на перші обльоти території. Небезпека криється в тому, що за різкого похолодання комахи можуть не встигнути сформувати клуб і просто замерзнуть. А цієї весни стрибки температури траплялися часто. Однак, і це ще не все, цього року більшість весняних медоносних рослин практично не дали нектару.
Леонід Шевченко, пасічник:
У цьому році на акацію ми не вивозили, тому шо така весна була холодна, от, затяжна дуже. Ріпак практично дуже мало виділяв нектару. А біла акація ну практично зовсім.
Через весняний дефіцит зібраного меду Україна втратила, залежно від регіону, від третини до половини врожаю, порівняно з минулим роком. Проте завдяки запасам пасічників продаж солодкого продукту вдалося зберегти на тому ж рівні. Утім, окрім аномально теплої зими і прохолодної дощової весни, бджолярі зіткнулися ще з однією проблемою, - надмірним застосуванням фермерами токсичних пестицидів.
Володимир Стретович, президент "Спілки пасічників України":
Ми вже з кінця березня - початку квітня спостерігали, як падали цілими сім'ями, цілими пасіками бджоли в Полтавській області, на Волині, в Ровенській області, в Одеській області. І в результаті цього ми втратили ту робочу бджолу, яка не принесла знову ж таки до загальноукраїнського медового пирога.
І якщо з аграріями виробники меду сподіваються дійти згоди, то на погодні умови вплинути навряд чи вдасться. Тож пасічники кажуть, вже незабаром до змін доведеться пристосовуватися як їм, так і бджолам.
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