7 жовтня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбулася прес-конференція на тему: "Суспільно-політичні орієнтації населення Запорізької області та міста Запоріжжя".

Учасники:

Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група";

Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".

Мета заходу: презентація результатів опитування населення Запорізької області та міста Запоріжжя, проведеного компанією "Українська соціологічна група" з 5 по 13 вересня 2020 року.

Були презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, актуальні проблеми міста Запоріжжя, показники електоральної підтримки політичних партій на виборах в Запорізьку обласну раду, Запорізьку міську раду, а також кандидатів на посаду Запорізького міського голови.

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.