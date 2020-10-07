В Україні пройшла прес-конференція "Суспільно-політичні орієнтації населення Запорізької області та міста Запоріжжя" [ Редактировать ]
7 жовтня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбулася прес-конференція на тему: "Суспільно-політичні орієнтації населення Запорізької області та міста Запоріжжя".
Учасники:
- Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група";
- Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".
Мета заходу: презентація результатів опитування населення Запорізької області та міста Запоріжжя, проведеного компанією "Українська соціологічна група" з 5 по 13 вересня 2020 року.
Були презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, актуальні проблеми міста Запоріжжя, показники електоральної підтримки політичних партій на виборах в Запорізьку обласну раду, Запорізьку міську раду, а також кандидатів на посаду Запорізького міського голови.
Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.
по теме
День "горбатого" Запорожця: чому ЗАЗ 965 називали найдорожчою машиною
Наш, рідний, "горбатий". В Україні День "горбатого" Запорожця. Про історію легендарного ЗАЗ 965, та чому його називали найдорожчою машиною - ексклюзив наших журналістів
Підтримати важку промисловість: Юрій Бойко презентував програму порятунку вітчизняного машинобудування
Українська важка індустрія зараз у занепаді. Проте у опозиціонерів є реальна програма порятунку вітчизняного машинобудування
В пострадавшие от пожаров села Луганщины прибыла помощь от Фонда Юрия Бойко
1 октября в Луганской области снова начались масштабные пожары. Огонь охватил более 20 тыс. га
Наша команда знает, как решить проблему изношенности объектов ЖКХ - Александр Попов
Новая власть Киева должна принять программу реконструкции инженерных сетей и строго следить за ее выполнением
Перенос местных выборов невозможен - Разумков
В среду, 7 октября, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал заявление