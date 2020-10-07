В пострадавшие от пожаров села Луганщины прибыла помощь от Фонда Юрия Бойко [ Редактировать ]
1 октября в Луганской области снова начались масштабные пожары. Огонь охватил более 20 тыс. га. Погибли люди. Около тысячи человек остались без крова над головой.
В зону поражения попали 32 населенных пункта, наиболее пострадали села Муратово и Капитаново, пгт Вороново и Сиротино – там пожар уничтожил до 80% жилых домов. Именно сюда прибыла помощь от Фонда Юрия Бойко. Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" передали жителям медикаменты и теплые одеяла.
Люди вынуждены жить в уцелевших хозяйственных постройках. Так что помощь пришлась как нельзя кстати.
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" считают помощь, заявленную людям, недостаточной и требуют увеличить выплаты. Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что власть должна увеличить выплаты пострадавшим от пожаров на Луганщине. По его словам, "предлагаемая правительством компенсация за утерянное жилье в размере 200-300 тыс. грн. даже близко не соответствует суммам, которые нужны в реальности. Люди выскакивали из горящих домов в чем были. А новый дом за эти деньги не купишь и не восстановишь. Впереди зима. Поэтому мы настаиваем, что помощь должна быть увеличена", – заявил Сопредседатель партии Юрий Бойко.
Он отметил, что волонтеры и активисты партии продолжат оказывать людям помощь, как и в июле этого года. Тогда ОП-ЗЖ оперативно создала штаб для помощи пострадавшим. Его возглавил народный депутат Сергей Дунаев. К работе штаба сразу присоединились руководители крупных предприятий области, все, кто хотел и готов был помочь людям. В наиболее пострадавшем тогда от огня селе Смоляниново расчистили улицы, вывезли мусор, помогли со стройматериалами. Большую помощь оказал и благотворительный фонд "Кришталеве джерело". Сегодня луганские оппозиционеры также понимают свою ответственность за пострадавших людей и стараются оперативно решать острые и проблемные вопросы.
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