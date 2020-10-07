Человек с зонтом/ Фото: ixbt.com

В Японии дизайнеры разработали зонтик под названием Sumaho Kasa, который способен самостоятельно держать смартфон.

Эта технологическая новинка будет полезной в сезон дождей людям, которые привыкли ходить по улице с гаджетом в руке, пишет internetua.com.

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В ручку устройства встроен специальный магнитный держатель, на который можно прикрепить смартфон. Держатель имеет угол поворота 540 °. Отмечается, что это дает возможность делать атмосферные осенние фото с любого ракурса.

Кроме того, такой зонтик можно использовать в качестве селфи-палки.

Зонтик изготовлен из легкого, но прочного материала и выпускается в двух вариантах: укороченный складной или длинный для двух людей.

Длина компактной модели составляет 30 сантиметров, а ее вес достигает 260 граммов. В продажу этот необычный товар выйдет до конца января 2021 года. Цена стартует от 50 долларов.

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