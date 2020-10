Компания Google провела презентацию своих новинок: два новых смартфона Pixel, приставку для телевизора Chromecast, умную колонку Nest Audio и анонсировала Google TV.

Смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a с поддержкой 5G имеют увеличенный дисплей. На флагманский Pixel 5 с дисплеем 6 дюймов установлен процессор Snapdragon 765G со встроенным модемом Qualcomm X52 для поддержки 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной - 128 ГБ.

Камеры: основная на 12,2 Мп (/1.7), сверхширокоугольная на 16 Мп (/2.2), фронтальная на 8 Мп. Смартфон оснащен безрамочным дисплеем, влагозащитой и модулем для беспроводной зарядки.

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

Pixel 4A 5G имеет процессор и камеры, как и у Pixel 5. У него больше экран - 6,2 дюйма, но при этом 6 ГБ оперативной памяти вместо 8, аккумулятор меньшей емкости, нет влагозащиты и беспроводной зарядки.

Продажи Pixel 5 и Pixel 4A с 5G начнутся с 15 октября в девяти странах (Украины среди них нет). Цена Pixel 5 - $699, Pixel 4A - $499.

Умная колонка Nest Audio на 75% громче своей предшественницы Google Home и выдает на 50% больше баса. Оснащена четырьмя светодиодами, которые реагируют на голос пользователя. Продажи стартуют 5 октября в 21 стране (Украины в списке нет). Цена колонки - $99.

Meet #NestAudio from Google.



With its woofer, tweeter, and tuning software, crisp vocals and powerful bass, #NestAudio delivers your music the way it should sound.#LaunchNightIn https://t.co/E75uqzHuGv pic.twitter.com/locTr9fB1D — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

Приставка к телевизору Chromecast оснащена Google TV, она показывает видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду. Цена приставки - $50.

You asked, we listened–#Chromecast has a little help coming your way. And, it even comes in three different colors. Watch @YouTube and @Netflix and get help with just a press of the Google Assistant button.#LaunchNightIn https://t.co/E75uqzpThV pic.twitter.com/X2gW6RgvR3 — Made By Google (@madebygoogle) September 30, 2020

Google TV - новая операционная система для телевизоров, которая поддерживает поиск фильмов и шоу по разным стриминговым сервисам. Новинка отличается от Android TV интерфейсом и названием.

Welcome to Google TV. The entertainment you love, with a little help from Google. 📺 Available today. pic.twitter.com/qJYSbWWUeM — Google (@Google) September 30, 2020

Ранее сообщалось, что Google выпустит телефон-раскладушку.