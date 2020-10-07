138 заяв у поліцію на шляховиків. На Рівненщині щойно відремонтована траса розлітається на шматки. Постраждало щонайменше півтори сотні автівок. Хто відповідатиме за небезпечний ремонт?

Без зусиль відривається та кришиться в руках. Новеньке дорожнє покриття між селами Стара Рафалівка та Суховоля сходить одразу після ремонту.

Володимир Лінник, житель міста Вараш, місцевий активіст:

Ось ямка - вона залишилась, а ось - щебеночка просто. З дороги вона вся зійшла сюди. Просто там смоли не лили зовсім.

Люди впевнені - дорогу ремонтують неякісно. Економлять на матеріалах, не дотримуються технології.

Беремо засвердлюємо, але однак - через деякий час йде стрілка. Оце, бачте, знов свіжий.

Перевізник Ростислав Сніжко демонструє свій автобус. Лобове скло вкрилося тріщинами після поїздки цим маршрутом. Всього в автопарку пошкоджені шість автобусів, на ремонт піде десятки тисяч гривень.

Ростислав Сніжко, заступник директора автотранспортного підприємства (м. Вараш):

Вже пішла павутина і зараз техогляд, як кажемо, "на носі". Ми ж його не пройдемо з таким склом.

Перевізники рахують збитки десятками тисяч гривень.

Григорій Дяков, перевізник:

За "Неоплан" 36 тисяч, за "Івеко" автобус 18 тисяч і "Спрінтер" - чотири тисячі. Хто нам відшкодує?

Невдоволені дорожнім покриттям перевізники та автомобілісти кілька днів тому зібралися на цьому шляху, викликали поліцейських та передали їм 138 заяв на дорожників.

Дмитро Мохнар, житель Вараша:

Кожен особисто подати заяву з вказаною сумою про відшкодування збитків. Тоді вже будемо позиватися до суду.

Катерина Загурська, старший інспектор відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області:

Розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості. У рамках кримінального провадження будуть встановлені особи, які причетні до замовлення та власне виконання дорожніх робіт.

Замовник ремонту - Служба автомобільних доріг - відповідальність перекладає на виконавця зі столиці. За ремонт 20 кілометрів дороги йому мають виплатити понад 16 мільйонів гривень. Однак переказувати кошти поки не поспішають, до підрядника - купа претензій.

Дмитро Леонтіюк, прессекретар Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Там немає виникати так званих "залисин". Там не має виникати колійності і так далі. Тобто зараз ми з'ясовуємо, наші інженери з'ясовують причини, чому так сталося: чи це не якісні якісь матеріали, чи це порушення технологій укладання.

Дорожники й самі від технологій не у захваті:

Ми не можемо цього робити, а нас заставляють таку х… робити

Подивіться, у нас так само скло побите.

Відремонтувати автошлях планують до кінця року. Та якщо і надалі так лататимуть - водії обіцяють зупинити "ремонт", аби вберегти автівки від пошкоджень.