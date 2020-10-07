Взрывы в России: эвакуируют 14 населенных пунктов [ Редактировать ]
В среду, 7 октября, в Рязанской области начали эвакуировать местных жителей из 14 населенных пунктов, которые находятся рядом с горящим военным складом.
Также к тушению задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники. Об этом сообщает "ТАСС".
Как сообщается, из населенных пунктов в Рязанской области уже эвакуировали свыше 1 600 человек. По предварительным данным, местных жителей вывозят из-за пожара и взрыва боеприпасов.
Ранее мы сообщали, что в России горят склады боеприпасов.
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В России горят склады боеприпасов
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