В среду, 7 октября, в Рязанской области начали эвакуировать местных жителей из 14 населенных пунктов, которые находятся рядом с горящим военным складом.

Также к тушению задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники. Об этом сообщает "ТАСС".

Как сообщается, из населенных пунктов в Рязанской области уже эвакуировали свыше 1 600 человек. По предварительным данным, местных жителей вывозят из-за пожара и взрыва боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что в России горят склады боеприпасов.