Ті пацієнти, яким доводиться лікуватися від коронавірусу у лікарнях, часто скаржаться на вартість послуг. Мовляв, люди самі оплачують і препарати, і палати. Хоча у МОЗ кажуть: тарифи на лікування "ковідних хворих" - затверджені. І держава їх переказує медзакладам. Міністр навіть суму називає.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: