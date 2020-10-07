Максим Степанов оприлюднив вартість лікування коронавірусу в Україні [ Редактировать ]
Ті пацієнти, яким доводиться лікуватися від коронавірусу у лікарнях, часто скаржаться на вартість послуг. Мовляв, люди самі оплачують і препарати, і палати. Хоча у МОЗ кажуть: тарифи на лікування "ковідних хворих" - затверджені. І держава їх переказує медзакладам. Міністр навіть суму називає.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо ми говоримо про процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума - від 45 тисяч гривень. На сайті МОЗ ми публікуємо перелік лікувальних закладів, який входить до нацпротоколу і тариф. Це те, що ми переводимо безпосередньо лікарням.
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