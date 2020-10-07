"Команда нашої молодості". Рівно 45 років тому, кияни здобули найбільш значущий трофей в історії вітчизняного футболу - Суперкубок УЄФА. У двоматчевому поєдинку з "Баварією" біло-блакитні перемогли із загальним рахунком 3:0. Як це було?

1975 рік. Суперкубок УЄФА. І неймовірна перемога "Динамо" над "Баварією".

Сюрприз німцям у першій грі приніс Олег Блохін. Він випередив майже всю оборону мюнхенців. І забив єдиний у матчі м'яч у ворота суперників на 66 хвилині. До того моменту "Баварія" була беззаперечним фаворитом. Потім на біло-блакитних чекала друга гра з суперниками - вже у Києві.

Володимир Веремієв, гравець "Динамо" (1968-1982):

Не думали о том, что раз мы побеждаем, то будем побеждать всегда. Естественно, мы знали, что нужно готовиться. И команды, каждая - изучает соперников. И будет намного тяжелее. Потому что, не зря говорят - стать чемпионом однажды - это можно. Но, повторить - один раз, два и так далее - это очень сложно.

Другий матч "Динамо-Баварія" викликав ажіотаж. Тоді до керівництва стадіону надійшло заявок аж на 600 тисяч квитків.

Григорій Суркіс, футбольний функціонер:

Это - легендарная команда, которая творила чудеса в Европе. Это команда, тренер которой был признан лучшим в мире в 1975 году - Валерий Лобановский. Желание - опять окунуться в эту атмосферу, увидеть гениальную тренерскую руку великого тренера, и, безусловно - великой команды. Потому что это команда была, как говорил Валерий Васильевич Лобановский - не "команда звезд", а "команда-звезда".

6 жовтня 1975р. На полі головної спортивної арени України - тричі найкращий гравець Союзу, Олег Блохін учергове підтверджує свій статус. Спочатку переграє Зеппа Майера. Потім оформлює дубль - і забезпечує команді Лобановського перемогу з рахунком 3:0.

Стефан Решко, гравець "Динамо" (1971-1978):

Ну і добилися. Слава Богу, що так получилось - ми добилися успіху. На сьогоднішній день ніхто не може у нас. "Шахтар" виграв Кубок УЄФА - він хороший, рівень, все. Але ж, Суперкубок він програв. "Динамо", все ж таки, - це такий великий імідж для усіх нас.

Фантастичні голи Блохіна, геніальна тренерська рука та потужна гра "Команди-Зірки" принесли Динамівцям славу. А ця перемога зробила їх легендами.