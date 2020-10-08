"Треба перевіряти поштову скриньку": Тихановська прокоментувала свій розшук в Росії [ Редактировать ]
Росія оголосила у розшук білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську. Повідомлення про це вміщене на сайті МВС РФ. Якщо Тихановська з'явиться на території Росії її затримають.
За даними тамтешнього МВС, опонентку Лукашенка розшукують за статтею Кримінального кодексу. Втім, за якою саме - не вказано. Опозиціонерка вже заявила, що жодних кримінальних злочинів ані в Білорусі, ані в РФ не скоювала.
Світлана Тіхановська, лідер білоруської опозиції:
Вы знаете, наверное нужно проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле в Беларуси, тем более в России. Я такой новости не слышала.
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