Опозиціонерка вже заявила, що жодних кримінальних злочинів ані в Білорусі, ані в РФ не скоювала

Росія оголосила у розшук білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську. Повідомлення про це вміщене на сайті МВС РФ. Якщо Тихановська з'явиться на території Росії її затримають.

За даними тамтешнього МВС, опонентку Лукашенка розшукують за статтею Кримінального кодексу. Втім, за якою саме - не вказано. Опозиціонерка вже заявила, що жодних кримінальних злочинів ані в Білорусі, ані в РФ не скоювала.

Світлана Тіхановська, лідер білоруської опозиції: