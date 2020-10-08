Екстазі поштою: поліція викрила інтернет-продавців наркотиків [ Редактировать ]
Наркотиків на три з половиною мільйони гривень вилучили правоохоронці під час трусу у трьох киян. Дві жінки та чоловік через інтернет розповсюджували психотропи великими партіями. Дилери отримували наркотики поштою, фасували їх вдома, а потім розсилали замовникам.
Євген Павленко, заступник керівника Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві:
19-річну жінку було затримано на гарячому під час отримання посилки, а саме у зварювальному апараті знаходились пігулки екстазі, у кількості більше тисячі штук. Як з'ясувалося, того ж дня вказана особа відправила декілька посилок, в яких знаходились заборонені речовини, а саме метамфетамін, пігулки екстазі та марихуана.
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