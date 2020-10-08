Наркотиків на три з половиною мільйони гривень вилучили правоохоронці під час трусу у трьох киян. Дві жінки та чоловік через інтернет розповсюджували психотропи великими партіями. Дилери отримували наркотики поштою, фасували їх вдома, а потім розсилали замовникам.

Євген Павленко, заступник керівника Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві: