Провідні виробники показали, як рятуватимуть та лікуватимуть пацієнтів у найближчому майбутньому. У Києві відкрилася виставка новітнього обладнання. Воно може допомогти у боротьбі з коронавірусом, онкозахворюваннями та з пораненнями на полі бою. Усе бачив Тарас Пилипець.

Найсучасніший прилад з Японії призначений для швидкого виявлення Ковіду. Він сканує легені ультразвуком. Представники розробника стверджують - без будь-яких тестів техніка здатна виявити у пацієнта короновірус. Причому пристрій досить легкий у використанні.

Ігор Нєжинський, представник компанії-розробника:

Позволяет нам работать даже с пациентами даже без сознания. Мы посылаем ультразвук и получаем ответ. Мы проверяем состояние его легких, есть ли в легких жидкость. Это сразу указывает на заболевание, типа ковида и так далее.

А цей італійський апарат ультразвукової діагностики здатний виявити онкозахворювання на ранній стадії. Зображення з нього медик може отримувати миттєво прямо у смартфон. Лікар демонструє свої кров'яні судини.

Андрій Свєтлов, представник компанії-розробника:

Его отличает то, что он имеет специальные технологии, которые используются в исследованиях в онкологии. И в режиме реального времени соединяя ранее полученное изображение КТ, МРТ и ПЕТ позволяет производить операции, к примеру на печени. Аппарат оснащено уникальной технологией, которая называется "микро вью".

Українські виробники показують власний УЗД-апарат для діагностики хвороб печінки. Працює пристрій не гірше за іноземні аналоги. Натомість у кілька разів дешевший.

Олександр Панов, представник компанії-розробника:

В этом аппарате есть такая функция как стеотометрия. Эта функция позволяет определять количество жира в печени.

Японія, Польща, Німеччина, Китай. На цій виставці медобладнання з десятків країн.

Інна Задорожня, директорка медичної виставки "Охорона здоров'я":

Наразі у виставці представлено 102 компанії постачальників і виробників медичного обладнання. Виставка поєднує в собі не лише бізнес, не лише ділову атмосферу. Одночасно відбувається дуже багато семінарів фахових шкіл, симуляційних тренінгів.

Серед симуляційних тренінгів - надання медичної допомоги за стандартами НАТО. Як в умовах бою швидко зупинити кровотечу і врятувати пораненого.

У центрі уваги цей непримітний автомобіль. Таких пересувних медичних лабораторій в Україні усього три. За добу, за її допомогою, на Ковід можна буде протестувати до 20 вояків. А вже за шість годин - будуть готові результати.

Коли виставка закінчиться, лабораторія відправиться на фронт.