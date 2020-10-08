Наразі СБУ проводить обшуки у майже чотирьохстах установах, включно з державними

Плюс 15 мільярдів гривень у державний бюджет. СБУ спільно з податковою службою викрили найбільший в історії України конвертаційний центр.

Ділки створили близько пів тисячі компаній-одноденок, щоб відмивати гроші і переводити їх у готівку. Для цього заручилися підтримкою очільників окремих комерційних банків і навіть колишнього керівництва ДПС. Наразі СБУ проводить обшуки у майже чотирьохстах установах, включно з державними. У яких саме - СБУ не розголошує.

Ілля Витюк, начальник управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки:

Ми провели обшуки минулого тижня в офісах і в приміщеннях банків. А за місцями реєстрації фігурантів було знайдено понад 600 печаток підприємств. А також податкових органів, судів, нотаріусів.

Євген Олійник, заступних голови Державної податкової служби: