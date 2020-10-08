Хворий на COVID-19 Дональд Трамп повернувся до роботи в Білому Домі. Йому підготували спеціальне ізольоване приміщення. президент США вже встиг провести брифінг і кілька зустрічей.

Нагадаю, другого жовтня у Трампа виявили коронавірус, а згодом відправили у медичний центр. За три дні виписали.

Після цього очільник Штатів пообіцяв американцям забезпечити таке саме лікування проти коронавірусу, як було у нього.