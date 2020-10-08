В одному з кафе Праги кондитерка розробила нове тістечко у вигляді збудника коронавірусу. Щоби відтворити якнайточніше схожість, дівчина довго підбирала інгредієнти. Та чи не відлякує такий смаколик відвідувачів? Про це далі.

Нетиповий, але злободенний. Так в одному з празьких кафе клієнти називають новий десерт "коронавірусне тістечко". Щоби відтворити точний вигляд збудника ковіду, тамтешня кондитерка довго підбирала інгридієнти. От, наприклад, червоні шипи вона зробила з сушеної малини. І смак, і вигляд - відвідувачам до вподоби.

Ярка Мала, відвідувачка:

Крем на смак цікавий. Та й взагалі саме тістечко смачне. Незвично, оригінальна ідея, рекомендую!

Ідея приготувати такий смаколик в кондитерки з України Ольги Будник виникла з двох причин. Через коронавірус клієнтів у закладах харчування поменшало. Тому Ольга хотіла вигадати щось таке, щоб зацікавило і змусило людей, попри страх інфікуватися, таки завітати до кав'ярні. А ще, дівчина говорить, на той момент через малу кількість відвідувачів було просто нудно.

Ольга Будник, кондитерка:

Я щось читала в Інтернеті, не була нічим зайнята та вкотре натрапила на картинку коронавірусу. Подумала, було би цікаво зробити десерт такого вигляду. Підібрала все та приготувала його. Проте я не зупинилась. Нещодавно придумала ще один десерт. Називається - "Вакцина"!

Врешті така ініціатива себе виправдала. До кафе почали заходити люди, щоб скуштувати саме "коронавірусне тістечко". Щодня Ольга Будник готує близько ста таких солодощів.

Ольга Будник, кондитерка:

Цей десерт є певним символом - і для бізнесу, і для клієнтів. Він показує людям, що ще не все втрачено. Завжди є надія на щось хороше.

Водночас один із керівників закладу ситуацію з COVID-19 оцінив глобальніше та звернувся до чеського уряду.

Войтех Германек, менеджер:

Було би добре, якби уряд краще інформував нас. Завчасно. Щоби наша сфера могла дізнаватися про нововведення трішки раніше. Для того, щоби розробити якийсь довгостроковий план існування нашого бізнесу. Ми мали б змогу та час краще оцінити всі ризики.

Тоді як празьке кафе потроху збільшує свої прибутки, українська кондитерка й надалі планує вигадувати не лише смачні, а й актуальні для людей смаколики.