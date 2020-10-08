Шахті "Надія" повернули світло

На шахту "Надія", що на Львівщині, увечері дали світло, як і обіцяли в обласній адміністрації. Напередодні підприємство від'єднали від струму, бо виникла заборгованість у майже 14 мільйонів гривень.