У Росії палають склади боєприпасів: евакуювали півтори тисячі жителів [ Редактировать ]
У Рязанській області Росії досі горить склад боєприпасів. За останніми даними, поранені 13 людей. Рятувальники евакуювали понад півтори тисячі жителів - із чотирнадцяти населених пунктів, які розташовані неподалік.
Пожежа спалахнула на території військової частини.
Очевидці повідомляють про вибухи снарядів. За попередніми даними, спершу зайнявся трав'яний сухостій, згодом - вогонь перекинувся на склади. Нині в 11 населених пунктах вимкнули газопостачання. Евакуація триває.
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