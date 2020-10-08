Велика Британія та Нідерланди підтримали Німеччину й Францію в запровадженні санкцій проти Росії

Велика Британія та Нідерланди підтримали Німеччину й Францію в запровадженні санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Країни співпрацюватимуть у розробці пакету нових обмежень. Напередодні у Берліні заявили: санкції проти Росії неминучі, якщо Кремль не надасть інформацію про отруєння Навального.

Також держави запропонують європейським партнерам запровадити додаткові персональні заборони проти офіцерів ГРУ. Водночас у Кремлі версію отруєння назвали "фантастичною історією" та пообіцяли міжнародній спільноті надати своє трактування того, що сталося з Навальним.