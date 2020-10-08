За попередню добу в Україні 5 397 нових інфікувань COVID-19. Це новий рекорд з початку пандемії в Україні. Від ускладнень померли 93 людини. Нині COVID-19 відділення заповнені більше як на 50%.

На стаціонарному лікуванні із середнім чи важким перебігом хвороби перебувають понад 20 тисяч пацієнтів. У МОЗі вкотре закликали українців носити маски, користуватися антисептиками, частіше мити руки та дотримуватися дистанції.