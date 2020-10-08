COVID-19 в Україні: у МОЗі закликають дотримуватись обмежень [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні 5 397 нових інфікувань COVID-19. Це новий рекорд з початку пандемії в Україні. Від ускладнень померли 93 людини. Нині COVID-19 відділення заповнені більше як на 50%.
На стаціонарному лікуванні із середнім чи важким перебігом хвороби перебувають понад 20 тисяч пацієнтів. У МОЗі вкотре закликали українців носити маски, користуватися антисептиками, частіше мити руки та дотримуватися дистанції.
по теме
Лікарні Харківщини не витримують навантаження інфікованих
У всіх лікарнях Харківщини бракує місць. Хворі стоять у черзі аби потрапити в лікарню, бракує і медперсоналу. За добу в області плюс 576 хворих на коронавірус, померли дев'ятеро пацієнтів
МОЗ збільшить кількість кисневих концентраторів у лікарнях
В МОЗі планують суттєво збільшити у лікарнях кількість ліжок обладнаних кисневими концентраторами. Про це сьогодні заявив головний санітарний лікар у Чернівцях
Медична система не витримає без дотримання карантину - Максим Степанов
На стаціонарному лікуванні - із середнім чи важким перебігом хвороби - перебувають понад 20 тисяч пацієнтів. У МОЗі вкотре закликали українців носити маски, користуватися анситептиками, частіше мити руки та дотримуватися дистанції
Європа поринає у локдаун: як "карантинять" найбільші європейські столиці
Нічне життя - під забороною. Через зростання кількості хворих на коронавірус у ЄС посилюють карантинні обмеження
Максим Степанов оприлюднив вартість лікування коронавірусу в Україні
Пацієнти, яким доводиться лікуватися від коронавірусу у лікарнях, часто скаржаться на вартість послуг