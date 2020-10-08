Олександр Лукашенко увірував у COVID-19 [ Редактировать ]
Від заперечення до прийняття. Олександр Лукашенко увірував у коронавірус. Білоруський лідер звинуватив протестувальників у поширенні інфекції в країні. Погрожує, що недільні виступи в Мінську призведуть до сплеску захворювання. Минулої доби в Білорусі зафіксували до півтисячі нових інфікованих. За весь період пандемії більш як 82 тисячі хворих. Нині країна переживає другу хвилю, запевняє Лукашенко.
Олександр Лукашенко, президент Білорусі:
То, что происходит на улицах Минска по выходным, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались.
Ще навесні Лукашенко заперечував небезпеку коронавірусу. Радив лікуватися трактором, лазнею та горілкою. В країні влаштовували суботники, пишно святкували День перемоги та масово відвідували церкви на Великдень. Щоправда, активісти тоді оголосили так званий "народний" карантин, просили громадян дотримуватися дистанції та носити маски.
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