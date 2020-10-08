Наші захисники на Сході теж борються з вогнем. Там, за словами військових, противник підпалює степ і лісосмуги, а сильний вітер розносить полум'я від позицій супротивника до українських окопів. Детальніше про ситуацію - Руслан Смєщук.

Район прифронтової Попасної. Через сильний вітер тут і досі не можуть остаточно подолати полум'я. І чим ближче до лінії зіткнення, тим ситуація гірша.

І якщо у тиловій зоні та прифронтовій смузі мали змогу застосовувати протипожежну авіацію та різноманітну техніку, то тут на передньому краю, а звідси до позицій бойовиків менше кілометра, гасити полум'я можна лише вручну і дуже обережно.

Вщент згорілим лісом, вздовж бліндажів бойовиків, а звідси їх дуже добре видно нас ведуть до передових позицій. Навкруги попіл та залишки снарядів.

Позивний "Юріст", військовослужбовець ЗСУ:

Ведемо спостереження як за противником, та і за пожежами, потроху вже до цього звикли.

Військовики гасять пожежі чи не щодня, а бойовики роблять все нові і нові підпали - розповідає Микола. Чоловік тільки за цей тиждень три рази гасив сильні пожежі, та бачив як вони виникають.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Вздовж окопів йшла група з 2-3 чоловік і потім вздовж 3 хвилин розгоралося полум'я, а вітер у наш бік. І вогонь приходив на наші окопи, дякувати богу всі живі здорові.

Вітер на жаль допомагає супротивнику. Скільки разів ті розпалювали пожежі, а самі від вогню майже не постраждали.

Богдан, військовослужбовець ЗСУ:

В основному ні, вітер місяць цілий від них дує, і якщо і доходило до них то чуть, не в такому масштабі. У нас і до 4 метрів висота доходила, а у них менше.

Ще одна небезпека це міни та різноманітні нерозірвані боєприпаси, які накопичилися між лініями оборони. Часто вони починають вибухати. А під звуки розривів бойовики можуть випустити декілька черг.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Сигналки спрацьовували від пожару, по трасерах, це більш в бік второго батальйона, там чутні були приходи, вистріли.

За прогнозами синоптиків, тепла та суха погода на Донбасі триватиме ще тиждень. Тож і для армійців час буде дуже напружений.