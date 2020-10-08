Про політичний тиск із боку влади заявляє одеський осередок "Опозиційної платформи - За життя"

Про політичний тиск із боку влади заявляє одеський осередок "Опозиційної платформи - За життя". Зранку до представників партії з обшуками прийшли правоохоронці. Чим це закінчилося - дивіться далі.

Масштабні обшуки в Одесі за адресами, що мають відношення до "Опозиційної платформи - За життя". Підстава: нібито розслідування, яке проводить НАБУ разом із СБУ. Йдеться про можливі зловживання службовим становищем. У партії обурені, але не здивовані: мовляв, силовики навідуються щоразу перед виборами. Лише формальності змінюються.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Я хочу сказать и сразу ответить на все вот эти запугивания и какие-то неправомерные движения. Нас не запугать, мы уже прошли достаточно сложный, тяжёлый путь, мы уже прошли и огонь, и воду, и трубы, и всё, что угодно. Мы боролись, боремся и будем бороться за то, чтобы людям стало жить легче и чтобы изменился этот антинародный курс в нашей стране.

З обшуками прийшли і на адресу, де розміщується громадська приймальна народного депутата Миколи Скорика. Він є кандидатом від ОПЗЖ на посаду мера Одеси і за даними соцопитувань, виходить у другий тур з Геннадієм Трухановим. Саме його та чинну владу Скорик вважає замовником обшуків.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы считаем это прямым политическим давлением. За две недели до выборов придумывать какие-то мифические хозяйственные дела в отношении наших кандидатов в депутаты это явное политическое давление на нашу политическую силу и на меня лично. Ничем другим кроме этого объяснить это невозможно. Еще раз повторюсь, если были какие-то претензии к нашим кандидатам хозяйственного характера, я думаю, что это можно было делать всё совершенно не так, а не за две недели до выборов устраивать маски-шоу в таком формате.

Але потрапити до приймальної нардепа, правоохоронцям не вдалося, не було процесуальних повноважень на це, тому вимушені були поїхати. Щодо кандидатів у депутати Одеської міськради від "Опозиційної платформи - За життя", то з обшуками прийшли і додому до Віктора Баранського. Ситуацію прокоментувала його адвокатка.

Тетяна Сягровець, адвокатка:

Всем понятно, что это очередной политический механизм давления в период выборов. По поводу проведённого обыска не переживаем поскольку Виктор Баранский закон не нарушает, что и подтвердили результаты обыска.

Обшуки провели і в оселі Віталія Саутьонкова. Він також йде у депутати Одеської міськради.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Это беспрецедентное политическое давление, которое постоянно оказывается действующей властью на нашу политическую силу. И если в прошлом году это было со стороны тех же органов по другому делу, о котором мы понятия не имели, ни я, ни мои коллеги, то сегодня они придумали какое-то ещё одно дело, сфабриковали его, взяли какое-то дело непонятно откуда и продолжают шить его только к оппозиционным депутатам! Посмотрите, никого больше не трогают!

У партії зазначили: від політичного тиску захищатимуться усіма законними способами.