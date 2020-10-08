Кандидати-двійники та кримінал: як тривають передвиборчі перегони в Україні [ Редактировать ]
Вибори лише на порозі, а кандидатів-порушників уже більш як двісті. Саме стільки кримінальних справ зареєстрували в Національній поліції за останній час. Більш ніж половина проваджень безпосередньо пов'язані з виборчим процесом. Усі інші - опосередковано.
Найбільш кричущим порушенням цьогоріч стала реєстрація кандидатів-двійників. А от чим зайняті справжні учасники перегонів - дивіться далі.
Це Маріуполь. Попри дощ та негоду, десятки моряків далекого плавання разом з родинами в одному з місцевих портів. Основна тема зустрічі: з'ясувати, коли держава дасть їм можливість заробляти легально і виведе морський бізнес із тіні. Можливі варіанти вирішення проблеми обговорили з кандидатом на посаду Маріупольського міського голови - Володимиром Клименком. Та народним депутатом від партії "Опозиційна платформа - За життя" Наталією Королевською.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Когда и мы, и горсовет, и райсовет, и команда ВР работают совместно над одной целью, тогда и результата добиваться намного легче. Потому что все уровни депутатов, все вертикали работают с одной задачей. Вот даже проблемы союза моряков и неадекватный горсовет и мэр. Мы понимаем, что они в первую очередь должны были поднимать этот вопрос на всех уровнях.
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А це вже столиця. Корпус Київського міського дитячого кардіоцентру. Щоправда, поки не діючого. Науково-практичний центр при Міністерстві охорони здоров'я та місцева влада готують профільний заклад для дітей. Обіцяють, що за технічними і кадровими можливостями госпіталь перевершить усі наявні. Мер Віталій Кличко каже: хоча, в лікарні надають допомогу всім, третина її відвідувачів - кияни.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Наше бажання - надавати допомогу всім там, хто її потребує. Найбільша частина людей, які звертаються це кияни. Вкрай важливо, що у нас є порозуміння, що ми об'єднуємо зусилля. І результат цього - врятоване життя. От так просто.
Якщо не буде форс-мажорів ніяких, ми готові ввести в експлуатацію цей корпус через 3-4 місяці.
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А от в самому центрі Києва, на стадіоні "Динамо" ветерани праці зустрілися з кандидатом на посаду міського голови від "Опозиційної платформи - За життя" Олександром Поповим. Близько сотні пенсіонерів поскаржились на те, що влада їх не помічає.
Валентин Свідельський, в.о голови ради Київської міської організації ветеранів:
У нас очень много проблем. Ветеранские организации, отношение к нам такое, как-будто нас нет.
Олександр Попов, кандидат на посаду міського голови Києва від "Опозиційної платформи - За життя":
Понятно, что эта категория людей требует особого внимания со стороны государства. И если уж не государства, то местной власти. Так всегда было. И с 2010 по 2013 год. Когда мы помогали ветеранам из местного бюджета, и с лечением, и с решением квартирных вопросов. Сегодня это все забылось. Но они нам об этом говорят, и мы берем на себя обязательство, что было хорошее - вернуть.
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