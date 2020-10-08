У присутності президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Великій Британії з офіційним візитом, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним секретарем Її Британської Величності, що діє через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує під назвою UK Export Finance, та Кабінетом Міністрів України, представленим міністром фінансів України.

Відповідно до Меморандуму, UKEF відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту. UKEF зможе надати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.

"Ми привезли з Великої Британії два з половиною мільярди фунтів стерлінгів. Це нова сторінка українсько-британської співпраці та безпрецедентна подія для України", - наголосив Володимир Зеленський.

Підтримку UKEF зможуть залучити конкретні галузі, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України.

"Ці кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів у таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я. Але ми не обмежуємось лише ними", - додав президент.

UKEF підтримує експорт усіх видів товарів і послуг з Великої Британії та може допомогти підприємствам будь-яких розмірів успішно виконати експортний контракт. Кредити видаватимуться на 10 років під дуже привабливу ставку - 2,5% у євро та 3,5% - у фунтах стерлінгів. Пільговий період кредиту, коли можна не виплачувати відсотки, - три роки, рівень локалізації британської частки виробництва - 20%, а це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу. Це означає, що кредит може видаватися за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину.

"Рішення про залучення UK Export Finance на український ринок і підписання цього Меморандуму є знаком довіри та підтримки з боку Великої Британії тих трансформаційних змін, які зараз відбуваються в Україні. Переконаний, що це відкриє нові можливості для партнерства між економіками наших країн, зокрема у сферах оборони та безпеки, відновлюваних джерел енергії та транспортної інфраструктури", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.