В Україні за минулу добу майже 5 400 нових інфікувань коронавірусом. Від ускладнень померли 93-и людини. Число хворих зростає в усіх регіонах. У лідерах Харківська область.

Майже шістсот нових заражень. В лікарнях там уже катастрофічно бракує місць. Також багато нових випадків ковіду - у Києві, на Одещині, Сумщині та Дніпропетровщині.

Медична система України може не витримати ковідного удару. Про це заявив напередодні міністр охорони здоров'я. Втім, суворий локдаун поки що запроваджувати не будуть.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: