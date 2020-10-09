В Україні зростає число хворих на коронавірус [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу майже 5 400 нових інфікувань коронавірусом. Від ускладнень померли 93-и людини. Число хворих зростає в усіх регіонах. У лідерах Харківська область.
Майже шістсот нових заражень. В лікарнях там уже катастрофічно бракує місць. Також багато нових випадків ковіду - у Києві, на Одещині, Сумщині та Дніпропетровщині.
Медична система України може не витримати ковідного удару. Про це заявив напередодні міністр охорони здоров'я. Втім, суворий локдаун поки що запроваджувати не будуть.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми вважаємо, що треба посилювати сам е контрольні функції і в той же час вводити певні обмеження. Це не про локдаун, але більш жорсткі вимоги, більш жорсткі обмеження. Наприклад, повна жорстка заборона будь-яких масових заходів.
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