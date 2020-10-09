У медзакладах Харківщини бракує місць. Хворі стоять у черзі, щоб лягти на лікування. Не вистачає і медперсоналу. За добу в області плюс 576 хворих на коронавірус, померли дев'ять пацієнтів. Докладніше про ситуацію Світлана Шекера.

Медична система Харківщини ледь витримує навантаження. Це вже не приховують і чиновники. У чорнобильській лікарні, яка приймала хворих на COVID-19, відучора закінчилися вільні місця. Немає ліжок і в Первомайській районній лікарні. Усім п’яти лікарням міста, що приймають хворих на COVID-19, потрібні додаткові ліки, кисень, деззасоби, та захисні костюми.

Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови:

Одного виписали, тут же поклали на це ліжко іншу людину, розумієте? Ліжка не пустують. Є навіть ситуації, коли людина може ще трошки почекати в приймальному відділенні, поки випишеться і поїде додому та людина, яка ще лежить на ліжку. 140 койок 13-ї лікарні там майже 150 людей, вони подіставали вже всі ліжка.

Та незважаючи на високий рівень захворюваності, у Харкові санітарних норм не дотримуються. Цими вихідними у Новобаварському районі міста, біля школи, провели концерт до Дня вчителя. Там були дві з половиною тисячі містян без дистанції й без масок. А в понеділок відбувся концерт ще однієї співачки, в палаці студентів. Організаторів концерту шукає поліція.

Валерій Сокуренко, начальник ГУ НП в Харківській області:

Деякі сім'ї приходили з дітьми, от, день учителя, і концерт дійсно Полякової безкоштовно. Ми направили запити і направили листи ще до проведення концерту і в міську раду, і в Харківську обласну адміністрацію, за моїм підписом. Начальник райвідділу звернувся з листом до районної адміністрації. Кримінальне провадження триває.

На загрозливі цифри захворюваності в Харкові вказують і в Мінохорони здоров'я.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Вчергове звертаюсь до місцевої влади, до організаторів концерту: ці цифри вас не лякають кожного дня? Ви ж точно бачите, яка у вас кількість ліжок заповнюється кожного дня хворими на COVID-19. Ви ж точно знаєте, в яких умовах у вас працюють лікарі.

Не вистачає й медперсоналу. За час пандемії у Харкові на коронавірус захворіли 611 медиків, 13 померли.