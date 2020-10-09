Олександр Лукашенко звинуватив протестувальників у поширенні коронавірусу [ Редактировать ]
Олександр Лукашенко повірив у коронавірус. Білоруський лідер звинуватив протестувальників у поширенні інфекції в країні. Погрожує, що недільні виступи в Мінську призведуть до спалаху захворювання. Минулої доби в Білорусі виявили до півтисячі нових заражень. За весь період пандемії більш як 82 тисячі інфікованих. Нині країна переживає другу хвилю, запевняє Лукашенко.
Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994 - 2020):
То, что происходит на улицах Минска по выходным, понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске у нас выше, чем в других регионах. Нет, ни в коем случае мы использовать это не собираемся. Они скоро сами поймут, куда они вляпались.
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