Паперові книги скарг на смітник. А всі відгуки та пропозиції тепер в електронному вигляді. Мінекономіки скасувало обов'язкову вимогу про ведення цих документів на папері. Ксенія Барвіненко дізнавалася, куди тепер можна скаржитися на несумлінних торгівців.

Слідом за державою в смартфоні, в цифру переводять і відносини між бізнесом та споживачами. У мінекономіки офіційно скасували паперові книги скарг і пропозицій.

У відомстві кажуть - усе заради економії.

До цього підприємці були змушені витрачати час та значні кошти на адміністрування Книги відгуків та пропозицій, яка знаходилася у кожному торговому відділі та закладі громадського харчування. В рік такі витрати сягали понад 44 млн гривень.

Куди ж тепер скаржитися? І чим замінять звичну з радянських часів Книгу скарг? Про це трохи пізніше. А поки що про те, чи були взагалі ефективними паперові книги пропозицій? Їдемо запитати у підприємців.

Вадим, директор магазину персонального аудіо. Каже: книги відгуків це вже давно атавізм.

Вадим Важинський, директор магазину персонального аудіо:

Це однозначно рух у правильному напрямку, але я не можу сказати, що це є чимось визначним в плані спрощення ведення бізнесу в Україні. На даному місці ми працюємо 5 років і за цей час лише один раз споживач залишив відгук тому що в принципі це не є наразі зручним каналом зв'язку.

Та й покарання за відсутність книги скарг настільки мізерне, що багато підприємців просто їх не заводили.

Максим Несміянов, виконавчий директор Спілки споживачів України:

За неведение книги жалоб или за то, что продавец не отвечает на жалобы потребителей, государство установило штраф 17 гривен, то есть исходя из этих цифр, вы видите, что книга жалоб стала неэффективной для многих предпринимателей.

То ж куди тепер жалітися споживачам, у разі поганого сервісу чи неякісного товару.

Вадим Важинський, директор магазину персонального аудіо:

Це і соцмережі, і гугл відгуки, і інші платформи, можна навіть особисто написати керівнику соцмережі, не обо'язково в профіль компанії, можна в інтернет-магазин подзвонити і залишити відгук чи скаргу якщо така є.

Але хто перевірятиме як на відгуки в інтернеті реагуватимуть ті ж самі магазини. Простий приклад: цей відгук я написала чотири тижні тому і за місяць жодної реакції.

Вся проблема в прозорості і підходах до ведення бізнесу. Бо контролю від держави майже немає.

Максим Несміянов, виконавчий директор Спілки споживачів України:

Честный бизнес от книг жалоб не откажется, телефоны горячей линии оставит, это уже фирменные стандарты пошли, нечестный бизнес просто может менять этикетку, название, что хочешь.

Підприємці й експерти сходяться в одному: просто скасувати книги скарг - не можна. Треба змінювати систему, аби бізнесменам було вигідно чесно вести власну справу, а споживачам - безпечно купувати.