Велика Британія та Україна підписали торговий меморандум [ Редактировать ]
Велика Британія погодила кредитні гарантії до двох з половиною мільярдів фунтів стерлінгів для торгівлі з Україною. Відповідну угоду підписали напередодні під час візиту президента Зеленського в Лондон.
Половина коштів піде на переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, сумісних зі стандартами НАТО.
Решта на підтримку українського сільського господарства, інфраструктури, енергетики та охорони здоров'я.
по теме
Україна та Велика Британія підписали меморандум про оснащення флоту
Домовленість передбачає, переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, які сумісні зі стандартами НАТО і будуть нести службу в Чорному та Азовському морях
Україна отримає від Євросозу 60 млн євро
60 мільйонів євро виділить Європейський Союз Україні. Такі підсумки саміту Україна-ЄС, який відбувся напередодні в Брюсселі. Кошти підуть на подолання наслідків пандемії, розбудову демократії й розвиток екологічної енергетики
Британія погодила кредитні гарантії для України на ракетні катери та інфраструктуру
Половина коштів піде на переоснащення українських Збройних сил сучасними ракетними катерами, сумісних зі стандартами НАТО
В Україні скасували Книги скарг: як тепер жалітися на несумлінних торгівців?
Мінекономіки скасувало обов'язкову вимогу про ведення цих документів на папері
"Ми привезли з Великої Британії 2,5 млрд фунтів стерлінгів" – президент
У присутності президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Великій Британії з офіційним візитом, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним секретарем Її Британської Величності