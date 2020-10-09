Многие из нас знакомы с ароматом свежеиспеченной булочки под названием "Синнабон". Он не сравнится ни с чем. А почему бы не попробовать приготовить такую булочку в домашних условиях?

Предлагаем вам рецепт, который не оставит безразличным ни одного человека.

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