Рецепт "Синнабона": как приготовить ароматные булки дома [ Редактировать ]
Фото: eda.ru
Многие из нас знакомы с ароматом свежеиспеченной булочки под названием "Синнабон". Он не сравнится ни с чем. А почему бы не попробовать приготовить такую булочку в домашних условиях?
Предлагаем вам рецепт, который не оставит безразличным ни одного человека.
Смотрите также рецепт домашней гранолы.
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