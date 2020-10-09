Интерес к золоту как надежному активу угаснет после появления вакцины от коронавируса Источник: НБУ

После появления на рынке западных вакцин от коронавируса мировые цены на золото, взлетевшие на фоне пандемии, могут рухнуть. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аналитиков рынка.

Цена золота с начала 2020 года выросла на 22%, превысив отметку в $2000 за тройскую унцию (31,1 грамма - ред.) и установила в августе исторический рекорд в $2089. В пятницу, 9 октября, драгоценный металл торгуется по $1917 за унцию.

В ближайшее время ждать падения котировок золота не стоит, поскольку велики сомнения перспективах мировой экономики. На фоне ожидания второй волны пандемии, которая может "заморозить" мировую экономику, инвесторы нуждаются в проверенном безопасном активе.

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Вслед за золотом дорожает и серебро, сегодня этот метал торгуется по $24 за унцию. Сейчас золото к серебру в долларах котируется 1 к 79, но эксперты прогнозируют, что разрыв будет сокращаться до 1 к 50. Это связно с тем, что в мире истощаются запасы серебра, их хватит на 30-50 лет.

Любые риски в мировой экономике снова подтолкнут котировки драгметаллов вверх. В текущей ситуации золото может дорожать как минимум до конца года - еще 10-20%.

Вместе с тем появление действенной и проверенной вакцины от COVID-19 означает победу на инфекцией и оздоровление мировой экономики. В таком случае инвесторы начнут активно вкладываться в реальные секторы экономики, туризм и рынок услуг. Интерес к золоту как надежному активу угаснет, и цены на него могут обвалиться.

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Ранее сообщалось, что в Южной Корее ученые создали вещество, извлекающее золото из электронного мусора.