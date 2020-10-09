Киевский метрополитен изменит режим работы [ Редактировать ]
Киевский метрополитен изменит режим работы станций в связи с матчем Лиги Наций между сборными командами Украины и Германии на НСК "Олимпийском". Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Ограничения возможны на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного поединка и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.
Отмечается, что встреча между сборными Украины и Германии состоится 10 октября в 21:45.
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