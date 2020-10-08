Тихановская отреагировала на объявление в розыск [ Редактировать ]
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отреагировала на то, что Россия объявила ее в розыск. По ее словам, она ничего об этом не знала. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Белсат".
Как пояснила Тихановская, у нее очень насыщенный график, поэтому до встречи с журналистом телеканала, она не слышала новость об объявлении в розыск.
"Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле в Беларуси, тем более в России", - заявила оппозиционерка.
Ранее мы писали, что Россия объявила Тихановскую в розыск.
по теме
Россия объявила Тихановскую в розыск
Ее ищут из-за нарушения статьи Уголовного кодекса России
В ООН призвали Беларусь освободить Колесникову
Они также просят Минск расследовать ее задержание
В Беларуси готовится "народная инаугурация" Тихановской
В Беларуси в воскресенье, 27 сентября, планируют провести народную инаугурацию лидера оппозиции
Тихановская обратилась к силовикам
В частности, она призвала силовиков, которые участвуют в подавлении протестов в Беларуси, не давать использовать себя
Тихановская выступит на встрече министров иностранных дел ЕС
Встреча запланирована на 21 сентября