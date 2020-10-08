Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская отреагировала на то, что Россия объявила ее в розыск. По ее словам, она ничего об этом не знала. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Белсат".

Как пояснила Тихановская, у нее очень насыщенный график, поэтому до встречи с журналистом телеканала, она не слышала новость об объявлении в розыск.

"Надо, наверное, проверить почтовый ящик. Я вообще не знала, что я в каком-то уголовном деле в Беларуси, тем более в России", - заявила оппозиционерка.

Ранее мы писали, что Россия объявила Тихановскую в розыск.