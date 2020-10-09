В Киеве за минувшие сутки подтвердили 567 новых случаев коронавирусной болезни. Это новый антирекорд для столицы.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте также В ВОЗ рассказали, как вероятней всего заразиться коронавирусом

Также за сутки в Киеве от COVID-19 умерли 10 человек. Таким образом, количество летальных случаев увеличилось до 463.

Всего с начала пандемии в столице подтвердили уже 26 463 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 9 411 человек (+ 295 за минувшие сутки).

Ранее сообщалось, что Украина побила все рекорды по количеству новых случаев COVID-19.

Также мы писали о том, сколько времени коронавирус живет на коже человека.