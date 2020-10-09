Азербайджан та Вірменія домовляються про припинення вогню у Нагірному Карабаху [ Редактировать ]
Азербайджан та Вірменія можуть домовитись про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Сторони сьогодні зустрінуться у Москві для консультацій.
Деталей щодо зустрічі поки що не повідомляють, але Баку та Єреван підтвердили присутність у Москві своїх міністрів закордонних справ.
Напередодні вірменський прем`єр Нікол Пашинян заявив, що його країна готова до мирного врегулювання конфлікту. Натомість Баку повідомляє про бої по всій лінії фронту і про встановлення контролю над ще дев'ятьма населеними пунктами.
Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабаху поновилися майже два тижні тому. За даними ООН, від початку загострення конфлікту загинули понад півсотні мирних жителів.
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