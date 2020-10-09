На сьогодні є багато проблем, що стосуються передвиборчого процесу. Про це заявив у п’ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" голова Київської обласної організації партії "За – майбутнє" Ярослав Москаленко.

"В основному це повязано з протиправною бездіяльністю членів ТВК. ЦВК тут безпорадна в цьому питанні, тому що після того, як скуповують деякі політичні сили членів ТВК і грають у політичну гру під час реєстрації депутатів чи то політичних сил, чи то кандидата на посаду мера, голосування не набирає необхідної кількості голосів", - сказав він.

Чиновник наголосив на тому, що сьогодні в країні є непоодинокі приклади того, що не зареєстровані чи політичні сили, чи кандидати в мери "шляхом протиправної бездіяльності ТВК".

Іншою проблемою Москаленко назвав невизначені джерела фінансування дільничних комісій.

"Ми сьогодні в Україні маємо три фронти: перший фронт - це боротьба з пандемією коронавірусу, другий фронт - з Росією і третій фронт - це економічна криза. І ми сьогодні всі повинні підійти до цих виборів так, щоб не створити в Україні четвертого фронту. Ми один одному не повинні стати на цих виборах ворогом, а навпаки, в умовах трьох фронтів ми повинні обєднатися, пройти ці вибори й любити свою Україну так, як свою дитину", - підсумував він.