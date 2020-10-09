В п’ятницю ввечері, 9 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" економічний експерт Тарас Козак розповів про 5-рівнену пенсійну систему.

"Питаннями в світі пенсійної системи займається Світовий банк. Вже з початку 2000 років він рекомендує для всіх країн, і всі передові країни це вже запровадили. Україна постійно викладає. З 2003 року, коли був ухвалений Закон про пенсійне забезпечення і про підхід до 3-рівневої системи, Світовий банк пропонує 5-рівневу систему", - зазначив він.

Також Тарас Козак розповів, з чого така система складається.

"Нульовий чи базовий рівень. Всі громадяни певної країни отримують дуже маленьку пенсію. На рівні - 1,5 тис.грн. Далі - солідарна система. Та, яка в Україні є, вона крива, несправедлива і нечесна. Основний рівень (другий накопичувальний) у нас відкладається десятиліттями. Чому? Тому що він запрацює через 20 років. У нас, нажаль, у Верховній Раді сидять не державники, а політики, які думають тільки про вибори... Якщо ми сьогодні запровадимо цю систему, вона запрацює лише через 15-20 років.

Третій - добровільно накопичувальний рівень. Він сьогодні є, він не стимулюється. Відкладати добровільно на пенсію - це буде дурним, вибачте. Гроші можуть зникнути. І останній рівень (нефінансовий). Це якщо людина накопичила ці кошти, щоб вона змогла на пенсії це використати. Це те, що у нас не робиться: будинки для стареньких людей, пільги. Давайте запроваджувати", - додав Козак.