Ученые нашли простой рецепт долголетия [ Редактировать ]
Источник: thehealthofskin.blogspot.com
Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук доказали в ходе эксперимента, что интенсивные тренировки увеличивают продолжительность жизни. Результаты их исследования опубликованы в журнале British Medical Journal.
В эксперименте, который продолжался в Норвегии 5 лет, приняли участие 1567 пожилых людей, из них 790 женщин. Все участники были в возрасте от 70 до 77 лет. Их разделили на три группы:
- дважды в неделю проводили высокоинтенсивные тренировки;
- дважды в неделю проводили умеренные тренировки длительностью по 50 минут;
- занимались по рекомендациям норвежского Минздрава.
По окончанию эксперимента ученые сравнили смертность в каждой группе. В качестве контрольной выступала группа, которая не тренировался. Ее показатель смертности от всех причин составил 4,7%.
Как оказалось у тех, кто интенсивно тренировался, показатель смертности снизился на 3%, а тех кто умеренно - на 3,3%.
Ученые сделали вывод, что физические упражнения не только улучшают самочувствие, но и гарантируют большую продолжительность жизни. У активных людей не зависимо от возраста риск преждевременной смертности от всех причин на 72% ниже, чем у неактивных.
Ранее "Подробности" писали о том, какие продукты обеспечивают долголетие.
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