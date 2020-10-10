В Гомеле мужчина совершил самоподжог (видео 18+) [ Редактировать ]
В Белоруском Гомеле, 10 октября, 42-летний мужчина решил покончить с собой, он облил себя горючей смесью и поджег. Об этом сообщает TUT.by.
Ужасный инцидент произошел около 11:00 на проспекте Ленина, 35.
Пострадавший является жителем города Добруш. Он приехал по указанному адресу, чтобы встретиться с бывшей женой. Получив отказ, он облил себя горючей жидкостью и поджег ее.
По информации УВД, мужчина совершил самоподжог из-за семейно-бытовых неурядиц.
Свидетели инцидента потушили пламя и вызвали скорую помощь. Пострадавшего отвезли в больницу.
фото: tut.by
Правоохранители проводят проверку.
Напомним, в Киеве мужчина после ссоры с женой поджег ребенка заживо. Ребенка не удалось спасти. Малыш задохнулся в дыму.
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