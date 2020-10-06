В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области 36-летний мужчина поджег хозяйственное помещение соседа. Об этом сообщили в пресс-службе местного отдела полиции.

Отмечается, что соседи накануне повздорили. Стычка закончилась дракой и угрозами.

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Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поджег хозяйственное помещение, которое вспыхнуло мгновенно из-за хранившегося внутри сухостоя.

В результате происшествия никто не пострадал.

По факту случившегося открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что горе-отец после ссоры с женой поджег ребенка заживо.