Водомети, світлошумові гранати та гумові кийки. А ще масові затримання. У Білорусі знову силовий розгін мирної акції протесту. Журналісти опозиційних видань пишуть, що Так жорстко влада і силовики не діяли вже давно.

А напередодні Олександр Лукашенко побував у СІЗО КДБ. Аби зустрітися зі своїми опонентами. Що відбувається у сусідній країні зараз? Про демократію по-білоруськи - Ольга Жидецька.

"Марш гордості" - саме так свою акцію назвали білоруські опозиціонери. Та від самого ранку у Мінську влада заходилася перекривати центральні вулиці та станції метро і обмежила роботу мобільного інтернету. Людей з біло-червоною символікою одразу ж затримували і доправляти у відділки. А тих хто залишився розганяли, заважаючи їм зібратися у велику колону. Людей поливали з водометів.

На аматорському відео видно - таких жорстоких зіткнень не було уже два місяці. Омонівці та люди в чорному лупцювали протестувальників кийками. Біля стели "Мінськ - місто-герой" зчинилися запеклі сутички. Є постраждалі. Однак точна кількість поки невідома. У хід пішли світлошумові гранати.

Загалом надвечір правозахисники повідомили про понад 100 затриманих. 37 з них журналісти. Після перевірки документів більшість медійників відпустили. Попри жорстокий розгін кількатисячний марш у середмісті Мінська все ж зібрався. А напередодні Олександр Лукашенко у СІЗО понад чотири години спілкувався з політв'язнями. Про що так довго розмовляли - можна здогадуватися лише з репортажів державних медіа. Вони дали слово лише Лукашенку та показали усміхнених бранців. Мовляв загальним рішенням зміст перемов залишено в таємниці.

Половина из вас, как я понимаю, тут юристы. И прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь. Я на это смотрю шире. Пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество.

На зустрічі не було члена президії Координаційної ради Марії Колесникової та відомого блогера - чоловіка Світлани Тихановської - Сергія. У СІЗО він з кінця травня. Напередодні йому вперше дозволили поговорити з дружиною телефоном.

Как там, Макрона видела? - Да, хорошие очень люди, поддреживают нас, не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу. - Ну надо как-то жестче быть. - Жестче? Я переживаю просто за всех, кто в стюрьме находится. Чтобы на вас это не отразилось.

Загалом, за підрахунками білоруських правозахисників, нині у застінках по країні утримуються близько ста політв'язнів. Серед них майже всі лідери координаційної Ради. Протести у Білорусі не вщухають уже 64 день. Найбільше - людей виходить у неділю та по суботах, коли на марш спротиву з біло-червоними прапорами та квітами збираються жінки.