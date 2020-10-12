Навчальні заклади перевести на дистанційне роботу. Осінні канікули в школах рекомендували розпочати До 15 жовтня. А ресторанам та клубам у червоній та помаранчевій зонах працювати до 22.00 години. Так вирішили на нараді в президента.

Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. А ще, за його словами, у Києві, Одесі та Маріуполі почнуть готувати великі інфекційні госпіталі Другої хвилі. До роботи залучать інтернів та студентів-медиків.

У багатьох регіонах лікарні, які приймають ковідних хворих, уже перевантажені. У деяких люди лежать в коридорах. Де ситуація найгірша розповів міністр.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: