В Україні готують лікарні другої коронавірусної хвилі [ Редактировать ]
Навчальні заклади перевести на дистанційне роботу. Осінні канікули в школах рекомендували розпочати До 15 жовтня. А ресторанам та клубам у червоній та помаранчевій зонах працювати до 22.00 години. Так вирішили на нараді в президента.
Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. А ще, за його словами, у Києві, Одесі та Маріуполі почнуть готувати великі інфекційні госпіталі Другої хвилі. До роботи залучать інтернів та студентів-медиків.
У багатьох регіонах лікарні, які приймають ковідних хворих, уже перевантажені. У деяких люди лежать в коридорах. Де ситуація найгірша розповів міністр.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Взагалі найбільш напружена ситуація з точки зору ліжкового фонду - у Донецькій, Одеській областях, у місті Київ, у Харківській області. Тобто, ті регіони, де у нас зараз бачимо велику кількість нових випадків. Також Сумська область.
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