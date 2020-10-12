Покров Пресвятой Богородицы: народные приметы на 14 октября [ Редактировать ]
14 октября в Украине будут праздновать главный осенний христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник берет начало еще с 910 года
Православные христиане в этот день молятся перед образом Богородицы, просят здоровья и помощи, веры и милости. Обращаются с просьбой, чтобы в течение года Богородица оберегала их, накрыв своим покровом.
Также в этот день есть множество примет и традиций, на которые стоит обратить внимание.
Ранее мы писали о том, что украинцы получат дополнительный выходной 14 октября.
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