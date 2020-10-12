14 октября в Украине будут праздновать главный осенний христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник берет начало еще с 910 года

Православные христиане в этот день молятся перед образом Богородицы, просят здоровья и помощи, веры и милости. Обращаются с просьбой, чтобы в течение года Богородица оберегала их, накрыв своим покровом.

Также в этот день есть множество примет и традиций, на которые стоит обратить внимание.

Ранее мы писали о том, что украинцы получат дополнительный выходной 14 октября.