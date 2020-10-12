Харківщина очолила коронавірусний рейтинг України [ Редактировать ]
4420 українців інфікувалися коронавірусом минулої доби. 43 людини померло, 903 одужало. Такі оперативні дані Ради Нацбезпеки. Найбільше випадків інфікувань на Харківщині - 741. На Сумщині - 418. На Полтавщині - 244. Найменший добовий приріст на Кіровоградщині.
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