COVID-19 в Україні: у Харкові лікарні заповнені на 100%

5397 - це коронавірусна статистика за останню добу. І знову антирекорд, і на жаль, не єдиний. Напередодні через ускладнення від COVID-19 померло найбільше українців за весь час пандемії - 93 людини