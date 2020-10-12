Отруєння Навального: Рада Європи обговорить санкції проти Кремля [ Редактировать ]
Рада Європи збирається сьогодні обговорити санкції проти Кремля через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Це питання порушили Франція та Німеччина.
В запропонованому ними "чорному списку" дев'ятеро росіян, зокрема співробітники адміністрації Путіна та силових структур, а також науковці, причетні до розробки нервово-паралітичної речовини "Новічок", яку в ЄС вважають забороненою хімічною зброєю.
Обмеження передбачають замороження банківських активів та заборону на в'їзд до країн ЄС. Запровадження антиросійських санкцій вже підтримали Британія, Нідерланди, Данія та Естонія.
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