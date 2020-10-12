Анджей Дуда зустрівся із Володимиром Зеленським [ Редактировать ]
Президент Польщі Анжей Дуда з триденним візитом в Україні. Зараз у Маріїнському палаці триває його зустріч з президентом Зеленським, також на сьогодні передбачені переговори Анджея Дуди з прем'єром та спікером парламенту. А ще в рамках візиту - заплановані перемовини керівників інститутів національної пам'яті.
Завтра заплановане підписання економічних угод, зокрема, в Одесі. Напередодні польський очільник відвідав історико-меморіальний комплекс "Биківнянські могили" під Києвом.
Вшанував закатованих більшовиками польських офіцерів. Виступаючи у биківні, Дуда заявив, що Польща є союзником України та стоїть "пліч-о-пліч перед обличчям нової російської агресії".
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