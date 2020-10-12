Про живучість COVIDу заявили австралійські науковці. Кажуть, коронавірус може "жити" на телефонах та грошах до 4 тижнів.

Щоправда, для такої тривалої життєздатності коронавірусу необхідні постійна відсутність світла, вологість та низька температура. Задля знешкодження вірусу, науковці радять регулярно мити руки, дезінфікувати екрани смартфонів та інших ґаджетів, провітрювати приміщення, а за сонячної погоди не сидіти вдома, а вийти на прогулянку.