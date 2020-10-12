Австралійські науковці заявили про живучість СOVID-19 [ Редактировать ]
Про живучість COVIDу заявили австралійські науковці. Кажуть, коронавірус може "жити" на телефонах та грошах до 4 тижнів.
Щоправда, для такої тривалої життєздатності коронавірусу необхідні постійна відсутність світла, вологість та низька температура. Задля знешкодження вірусу, науковці радять регулярно мити руки, дезінфікувати екрани смартфонів та інших ґаджетів, провітрювати приміщення, а за сонячної погоди не сидіти вдома, а вийти на прогулянку.
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