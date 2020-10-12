Мали боротися із COVIDом, а натомість за ці гроші будували дороги. Лідерка "Батьківщини" вимагає повернути до спец-фонду фінанси, використані не за призначенням.

Юлія Тимошенко сьогодні відвідала лікарню у Броварах. Медики поскаржилися їй на брак тестів та реагентів. Кажуть, просто безсилі перед вірусом. Оскільки навіть діагностувати хворобу вчасно не можуть. Тимошенко вимагає від влади негайно забезпечити усі бригади швидкої допомоги експрес-тестами.

Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина":