Лідерка "Батьківщини" вимагає від влади повернути використані не за призначенням кошти [ Редактировать ]
Мали боротися із COVIDом, а натомість за ці гроші будували дороги. Лідерка "Батьківщини" вимагає повернути до спец-фонду фінанси, використані не за призначенням.
Юлія Тимошенко сьогодні відвідала лікарню у Броварах. Медики поскаржилися їй на брак тестів та реагентів. Кажуть, просто безсилі перед вірусом. Оскільки навіть діагностувати хворобу вчасно не можуть. Тимошенко вимагає від влади негайно забезпечити усі бригади швидкої допомоги експрес-тестами.
Юлія Тимошенко, лідерка партії "Батьківщина":
90% людей не мають доступу до безкоштовних тестів і більше того, якщо людині дали направлення на безкоштовний тест, в деяких регіонах України від 7 до 10 діб чекають, поки зможуть отримати результат цього тесту людина має отримувати безкоштовні ліки і в стаціонарі і вдома, якщо лікується - 100% ліків. Бюджеті грошей виділено на СOVID-19 достатньо.
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