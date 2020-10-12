Медицина не на кожен гаменець, а лікуватися - розкіш. Чи можна знизити ціни в столичних аптеках для киян? І чому у місті закривають амбулаторії? Далі.

Аптека в одному зі спальних районів Києва. У черзі до каси люди скаржаться: ціни на деякі ліки підскочили на третину. А пенсія майже незмінна - мізерна.

Вот обычный препарат 100 грн. Обычный ативирусный. Он даже не лечит, а поддерживает. 100 грн. А у меня же пенсия 1900 грн.

Те, що хворіти зараз - розкіш, українці знають добре. І на державу сподіватися - марна справа.

У меня пенсия 1800 грн. Я работала медработником 30 лет. Вот сыну делали операцию, так она мне обошлась в 27 тысяч гривен. - Все препараты Вы покупали? - Да, мы счет оплачивали.

Хоча можливість підтримати людей у місцевої влади є.

Олександр Попов, міський голова Києва (2010-2013 роки):

Это карточка киевлянина. Она на сегодня работает по медобеспечению. Но для узкой категории людей. И с небольшими скидками. То есть, в период пандемии, когда люди нуждаются во внимании власти - этот размер скидки нужно увеличивать и расширять количество препаратов.

А от чому муніципалітет не використовує всі ресурси на користь киян - питання відкрите. І не єдине.

Ось тут 6 років тому працювала одна на весь район амбулаторія.

Сергій Вітковський, житель Києва:

Мені десь роки 4 тому подзвонив лікар, який тут проживав. Каже, Василь Іванович, нас виселяють. Чому? Тому що вимкнули електроенергію.

Будівлю, де була амбулаторія, бібліотека та відділення поліції прикрили. Лише через те, що в Київраді не змогли домовитись про постачальника електроенергії!

Олександр Попов, міський голова Києва (2010-2013 роки):

Мы с 10 по 13 год открыли 100 амбулаторий семейной медицины. Зачем? Мы приближали медобслуживание к жителям. Здесь проживает около 3 тисяч чел. Но ближайшее медучереждение находится за несколько км. И понятно, что оно пересыщено пациентами. Но как видите - это учереждение сегодня не работает.

І це в часи пандемії. Коли підтримка медицини має стати пріоритетом для влади всіх рівнів.