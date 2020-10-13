На Донбасі порушення режиму тиші: бойовики вели вогонь із гранатометів [ Редактировать ]
Одне порушення режиму тиші було минулої доби на Донбасі. Неподалік Авдіївки російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем. Вогню у відповідь захисники не відкривали. У штабі запевнили: минулося без втрат серед українських військових.
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