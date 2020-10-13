В Польше обезвреживают крупнейшую бомбу времен Второй мировой [ Редактировать ]
В Польше, неподалеку от города Свиноуйсьце, водолазы ВМС начали операцию по обезвреживанию крупнейшей бомбы времен Второй мировой войны, которую находили в Польше.
Снаряд весит почти 5400 кг, из них 2400 кг - взрывчатка, сообщает Reuters.
Бомба Tallboy, которую называют "землетрясение", использовалась британскими королевскими Военно-воздушными силами и была сброшена ВВС Великобритании в 1945 году во время атаки немецкого крейсера Lutzow.
"Мы откопали подвижную часть бомбы, ее среднюю часть оставили, как планировалось, чтобы обломки вокруг бомбы удерживали ее в фиксированном месте, чтобы она не двигалась и не срабатывали предохранители", - рассказал Михал Йодлоски из эскадрильи саперов береговой обороны.
Из-за операции по уничтожению бомбы более 750 человек были вынуждены покинуть свои дома.
Ранее сообщалось, что в Италии из-за бомбы эвакуировали 10 тыс. человек.
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